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      Підпалити УПЦ МП за 2 тисячі доларів: СБУ викрила шокуючі плани спецслужб Росії

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      СБУ викрила шокуючі плани спецслужб Росії
      СБУ викрила шокуючі плани спецслужб Росії / 5.ua

      Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті.

      Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП, повідомили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: УПЦ МП спробує силою повернути собі церкву на Закарпатті, яка перейшла до ПЦУ, – священик

      Замовник-зловмисник пообіцяв надіслати 2 тисячі доларів виконавцю "замовлення" на банківську картку. Рахунок, до речі, відкритий в одному з українських банків.

      Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

      Вщент палити не обов'язково, головне, аби будівля храму почала горіти. Об'єкт може бути будь-який, на ваш вибір. Обов'язково МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ,
      – зазначено у повідомленні.

      Замовник забороняв брати телефон з сім-картою на місце злочину. Він наказував вмикати "режим польоту" аби виконувач не "засвітився".

      СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі.

      У зв’язку з цим СБУ закликає громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду "замовлень" невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу,
      – наголосили у прес-службі.

      Крім того, поліція Донеччини зареєструвала 10 неправдивих повідомлень щодо порушень під час виборчого процесу. Всі ці повідомлення були надіслані з окупованих територій.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ Новини Росії Війна на Донбасі УПЦ МП Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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