Підпалити УПЦ МП за 2 тисячі доларів: СБУ викрила шокуючі плани спецслужб Росії

Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті.

Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП, повідомили у прес-службі СБУ.

Читайте також: УПЦ МП спробує силою повернути собі церкву на Закарпатті, яка перейшла до ПЦУ, – священик

Замовник-зловмисник пообіцяв надіслати 2 тисячі доларів виконавцю "замовлення" на банківську картку. Рахунок, до речі, відкритий в одному з українських банків.

Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

Вщент палити не обов'язково, головне, аби будівля храму почала горіти. Об'єкт може бути будь-який, на ваш вибір. Обов'язково МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ,

– зазначено у повідомленні.

Замовник забороняв брати телефон з сім-картою на місце злочину. Він наказував вмикати "режим польоту" аби виконувач не "засвітився".

СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі.

У зв’язку з цим СБУ закликає громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду "замовлень" невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу,

– наголосили у прес-службі.

Крім того, поліція Донеччини зареєструвала 10 неправдивих повідомлень щодо порушень під час виборчого процесу. Всі ці повідомлення були надіслані з окупованих територій.