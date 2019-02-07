Проросійські бойовики атакують поліцію Донеччини фейками про порушення виборчого процесу

Поліція Донеччини зареєстровано 10 неправдивих повідомлень щодо порушень під час виборчого процесу. Всі ці повідомлення були надіслані з окупованих територій.

Голова поліції Донеччини Микола Семенишин на нараді заявив, що поліція чітко бачить, що у кримінальному провадженні за фактом підкупу виборців фейкове повідомлення було сформоване на тимчасово окупованій території.

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Я вимагаю ретельного моніторингу соціальних мереж для оперативного реагування на всі повідомлення та негайного спростування фейкових,

– сказав Семенишин своїм підлеглим.

Загалом на території Донецької області на сьогодні існує взаємодія зі всіма штабами кандидатів у президенти України.

З початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 37 повідомлень про порушення, за двома з яких розпочато кримінальні провадження: підкуп виборця та хуліганство.

Дивіться відео виступу Миколи Семенишина: