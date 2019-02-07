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      Проросійські бойовики атакують поліцію Донеччини фейками про порушення виборчого процесу

      66 Читать новость на русском
      Проросійські бойовики повідомляють до поліції фейки про порушення виборчого процесу
      Проросійські бойовики повідомляють до поліції фейки про порушення виборчого процесу / Ukrinform.ua

      Поліція Донеччини зареєстровано 10 неправдивих повідомлень щодо порушень під час виборчого процесу. Всі ці повідомлення були надіслані з окупованих територій.

      Голова поліції Донеччини Микола Семенишин на нараді заявив, що поліція чітко бачить, що у кримінальному провадженні за фактом підкупу виборців фейкове повідомлення було сформоване на тимчасово окупованій території.

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      Я вимагаю ретельного моніторингу соціальних мереж для оперативного реагування на всі повідомлення та негайного спростування фейкових,
      – сказав Семенишин своїм підлеглим.

      Загалом на території Донецької області на сьогодні існує взаємодія зі всіма штабами кандидатів у президенти України.

      З початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 37 повідомлень про порушення, за двома з яких розпочато кримінальні провадження: підкуп виборця та хуліганство.

      Дивіться відео виступу Миколи Семенишина:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Президентські вибори 2019 Російська пропаганда Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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