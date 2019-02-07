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      Пророссийские боевики атакуют полицию Донетчины фейками о нарушениях избирательного процесса

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      Пророссийские боевики сообщают в полицию фейки о нарушении избирательного процесса
      Пророссийские боевики сообщают в полицию фейки о нарушении избирательного процесса / Ukrinform.ua

      Полицией Донецкой области зарегистрировано 10 ложных сообщений о нарушениях во время избирательного процесса. Все эти сообщения были отправлены с оккупированных территорий.

      Глава полиции Донетчины Николай Семенишин на совещании заявил, что полиция четко видит, что в уголовном производстве по факту подкупа избирателей фейковое сообщение было сформировано на временно оккупированной территории.

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      Я требую тщательного мониторинга социальных сетей для оперативного реагирования на все сообщения и немедленного опровержения фейковых,
      – сказал Семенишин своим подчиненным.

      В целом на территории Донецкой области на сегодня существует взаимодействие со всеми штабами кандидатов в президенты Украины.

      С начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 37 сообщений о нарушениях, по двум из которых начаты уголовные производства: подкуп избирателя и хулиганство.

      Смотрите видео выступления Николая Семенишина:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Российская пропаганда Новости Донецка Полиция Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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