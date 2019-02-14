Голову контррозвідки Бельгії звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Очільника департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків. Все через підозри у шпигунстві на користь Росії.

Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії впродовж 40 років, пише De Morgen.

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Вандерборре підозрюють у тому, що він знищував конфіденційні документи в офісному шредері. Крім того, він під час спецоперації у Сербії в 2016 році надав громадянці Сербії доступ до конфіденційної інформації. Жінка, ймовірно, працювала як подвійний агент на Росію. Сам Вандерборре заперечує всі звинувачення.

Тож до завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуватиме вдома. Його офіс закритий з кінця січня.

Нещодавно у У Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали кількох осіб, у тому числі колишнього голову "Соціалістичного народного фронту" Альгірдаса Палецкіса.