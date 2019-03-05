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      Посольство РФ в Чехии сдает в аренду квартиры, предоставленные российским дипломатам

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      Посольство России получает прибыль от аренды сотен квартир
      Посольство России получает прибыль от аренды сотен квартир / Фото из открытых источников

      Посольство Российской Федерации в Праге сдает в аренду сотни квартир в крупнейшем районе столицы. Эту недвижимость предоставили ранее для пользования российским дипломатам.

      В МИД Чехии подтвердили, что квартиры выделили на неопределенный период времени для посольства и его работников еще до падения коммунизма в 1989 году, отметили в местном издании Denik N.

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      В местных газетах – ряд объявлений об аренде недвижимости в районе "Прага 6". Люди на протяжении длительного времени снимают более 200 квартир без заключения контракта и платят аренду наличными посольству России, в частности представителю российского предприятия "Госзагрансобственность".

      Район "Прага 6" расположен на северо-западе города

      Авторы расследования уверены, что такие действия могут противоречить Венской конвенции о дипломатических отношениях. Кроме этого, они отметили, что арендаторы жаловались на насилие и издевательства со стороны дипломатов.

      "Собственность принадлежит Чешской Республике. Но согласно межправительственным соглашениям между ЧССР и СССР, РФ имеет право свободного и неограниченного использования недвижимости в соответствии со своими потребностями", – пояснил пресс-секретарь чешского МИД Михал Бучачек.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости недвижимости Европа Новости недвижимости мира Аренда недвижимости Чехия
      Источник: 24 Канал
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