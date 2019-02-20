В Чехии предлагают узаконить проституцию

В Чехии председатель "Пиратской партии" Якуб Михалек предложил принять закон о легализации проституции в стране. Он считает, что это пополнит государственную казну, уменьшит риски для здоровья и улучшит условия для людей, которые работают в этой сфере.

Как отметил Михалек, такие женщины не имеют медицинского страхования, а соответственно и пенсионного страхования и юридической безопасности для своих доходов, говорится на сайте Idnes.

Читайте также: 140 причин, почему люди занимаются сексом: исследования

По подсчетам специалистов, в Чехии 13 тысяч человек систематически предоставляют сексуальные услуги. Среди них 56% – одинокие матери.

Ежегодный доход с нелегального бизнеса составляет около 8 миллиардов крон. Поэтому, по мнению партии "пиратов", государственная казна значительно пополнилась бы за счет налога с проституции на миллиард крон в год. За эти деньги можно было бы, например, оплатить обеды 100 тысячам школьников.

Легализацию проституции готовы поддержать депутаты от Гражданско-демократической партии, ANO, а также социал-демократы.

Стоит добавить, что в Венгрии уже узаконили проституцию и получают из этой сферы доходы.