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      В Чехии предлагают узаконить проституцию

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      В Чехии предлагают узаконить проституцию
      В Чехии предлагают узаконить проституцию / Jurij Šink

      В Чехии председатель "Пиратской партии" Якуб Михалек предложил принять закон о легализации проституции в стране. Он считает, что это пополнит государственную казну, уменьшит риски для здоровья и улучшит условия для людей, которые работают в этой сфере.

      Как отметил Михалек, такие женщины не имеют медицинского страхования, а соответственно и пенсионного страхования и юридической безопасности для своих доходов, говорится на сайте Idnes.

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      По подсчетам специалистов, в Чехии 13 тысяч человек систематически предоставляют сексуальные услуги. Среди них 56% – одинокие матери.

      Ежегодный доход с нелегального бизнеса составляет около 8 миллиардов крон. Поэтому, по мнению партии "пиратов", государственная казна значительно пополнилась бы за счет налога с проституции на миллиард крон в год. За эти деньги можно было бы, например, оплатить обеды 100 тысячам школьников.

      Легализацию проституции готовы поддержать депутаты от Гражданско-демократической партии, ANO, а также социал-демократы.

      Стоит добавить, что в Венгрии уже узаконили проституцию и получают из этой сферы доходы.

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      Теги: Новости политики Законодательство Чехия
      Источник: 24 канал
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