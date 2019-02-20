У Чехії пропонують узаконити проституцію

У Чехії голова "Піратської партії" Якуб Міхалек запропонував прийняти закон щодо легалізації проституції в країні. Він вважає, що це поповнить державну скарбницю, зменшить ризики для здоров'я та поліпшить умови для людей, які працюють у цій сфері.

Як наголосив Міхалек, такі жінки не мають медичного страхування, а відповідно і пенсійного страхування та юридичної безпеки для своїх доходів, йдеться на сайті Idnes.

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За підрахунками фахівців, у Чехії 13 тисяч осіб систематично надають сексуальні послуги. Серед них 56% – одинокі матері.

Щорічний дохід з нелегального бізнесу становить близько 8 мільярдів крон. Тому, на думку партії "піратів", державна скарбниця значно поповнилася б за рахунок податку з проституції на мільярд крон на рік. За ці гроші можна було б, наприклад, оплатити обіди 100 тисячам школярів.

Легалізацію проституції готові підтримати депутати від Громадянсько-демократичної партії, ANO, а також соціал-демократи.

Варто додати, що Угорщина вже узаконила проституцію та отримує з цієї сфери доходи.