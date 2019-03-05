Посольство РФ у Чехії здає в оренду квартири, надані російським дипломатам

Посольство Російської Федерації у Празі здає в оренду сотні квартир у найбільшому районі столиці. Цю нерухомість надали раніше для користування російським дипломатам.

У МЗС Чехії підтвердили, що квартири виділили на невизначений період часу для посольства РФ та його працівників ще до падіння комунізму у 1989 році, зазначили у місцевому виданні Denik N.

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У місцевих газетах – низка оголошень про оренду нерухомості в районі "Прага 6". Люди впродовж тривалого часу винаймають понад 200 квартир без укладання контракту й сплачують оренду готівкою посольству Росії, зокрема представнику російського підприємства "Госзагрансобственность".



Район "Прага 6" розташований на північному заході міста

Автори розслідування переконані, що такі дії можуть суперечити Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Крім цього, вони наголосили, що орендарі скаржилися на насильство й знущання з боку дипломатів.

"Власність належить Чеській Республіці. Та згідно з міжурядовими угодами між ЧССР і СРСР, РФ має право вільного й необмеженого використання нерухомості відповідно до своїх потреб", – пояснив прес-секретар чеського МЗС Міхал Бучачек.