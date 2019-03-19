Допити та звинувачення: як ФСБшники роблять шпигунами водіїв-перевізників з окупованих територій

Час від часу російські терористи згадують про існування автомобільних перевізників, яких "давно не щемили". То ж тиск на водіїв та власників численних фірм, які возять жителів "ДНР" та "ЛНР" до вільних українських міст та до Росії, постійно зростає.

Ринок вантажних перевезень, як і пасажирських на Донбасі вважається надприбутковим, оскільки кількість людей, які виїжджають з окупованих територій чи на заробітки або за пенсіями, просто величезна. Крім того, постійно тікають з "дири" й ті, кому вже набридло існувати у "республіці" – таких щонайменше тисяча на тиждень.

Читайте також: Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території

Але російські терористи приблизно раз на півроку придумають нові "податки", обкладають і без того "відстьогуючих" їм данину бізнесменів та водіїв новими поборами. Так сталося й на початку березня, коли верхівка бойовиків зажадала отримувати більше грошей з, як вони кажуть, "жируючих" підприємців. Для цього на блокпостах встановили нову таксу: попри щомісячні відстьогування командуванню "ДНР" та "ЛНР" кожен водій має дати по 500 рублів за проїзд в один кінець.

Звісно, бажаючих платити "збори на "республіку" добровільно взагалі не знайшлося, то ж бойовики почали силоміць витрушувати гроші. На КПВВ, працюючих на лінії зіткнення та на кордоні з Росією, у будках із перевіряючими паспорти зробили місце для чекіста-"МДБшника". Сидять там кадрові робітники ФСБ, принаймні, це можна казати про пункт пропуску "Октябрь" та про багато інших КПВВ.

Діють терористи дуже просто: під час проведення контролю маршрутки до салону заходять озброєні бойовики, які або отримують гроші, або пакують водія та відводять його "на співбесіду". І там вже людину обробляють по повній – допитують на "зв'язки із СБУ", питають про родичів на вільній від РФ території, звинувачують у роботі на "Правий сектор" та загрожують або розстріляти прямо на місці, або посадити на 20 років за "державну зраду". Кажуть, мовляв, на них хтось донос написав та дав свідчення про шпигунство на користь України.

Словом, майже всі, хто виходить з допитів, раді відкупитися від терористів. Але ж у коморці ФСБшника такса одразу зростає у три рази для тих, хто підпише угоду про співробітництво на користь російської спецслужби та у п'ять – для тих, хто все ж таки зможе відбрехатися від надання допомоги окупантам.

Так що попри отримання чималих "лівих" коштів російські спецслужбісти посилюють свою агентську базу. І всіх водіїв надалі залучатимуть до збору інформації про переміщення українських військових, кількості бійців ООС на блокпостах, тощо. Відмовитися від цього не зможе ніхто: російські офіцери прямо кажуть, що після підписання документу про співпрацю у разі надання недостовірних даних чи якихось спроб взагалі нічого не зробити, ФСБшники направлять документи до СБУ, а людину посадять в Україні за тероризм.

Читайте також: Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв