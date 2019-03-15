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      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Олексій Чибісов

      Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території

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      Бойовики збираються вмішатися у вибори президента в Україні
      Бойовики збираються вмішатися у вибори президента в Україні / ЄДНІСТЬ

      Майбутнє обрання керманича держави без всіляких сумнівів стане вирішальним для нашої держави. А саме через можливість остаточного закріплення курсу на Захід у Кремлі й готуються в будь-який спосіб добитися свого.

      Путін воліє обрання лояльного до нього президента, щоб вирішити майже всі свої проблеми: позбутися головняку із Донбасом, де застрягли його тисячі військових, досягнути визнання Києвом переходу Криму до Росії та зняття санкцій за міжнародні злочини. І це, насправді, реально. Якщо оберуть не того. То ж терористи готові використовувати для цього увесь свій інструментарій: кібератаки, пропаганду, підконтрольних ним політиків та титушок-бойовиків.

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      Саме через це й активізувалися численні угрупування, члени яких намагаються продертися на нашу територію. Влаштування теракту, зрив виборчого процесу на дільницях, провокації на мітингах – це все працює на інтереси Москви. Й залучати до цього планують не тільки місцевих ватників та агентів – майже всі вони перебувають під ковпаком СБУ, то ж шансів на те, що вони впораються із завданням, не так і багато. Зальотних же бойовиків, які продерлися через кордони не через пункти пропуску, для українських спецслужб "не існує". Саме на них й роблять ставку куратори з російських ФСБ та ГРУ.
       
      І затримують таких порушників, звісно, далеко не всіх. Так, за офіційними даними, бійці ДПСУ спіймали 59 учасників бойових дій, які пройшли на підконтрольну територію нелегально чи то з "ДНР" та "ЛНР", чи то з Криму, Росії або, навіть, Білорусі. Ця цифра збільшується із кожним днем, а найбільш серйозна активізація бажаючих потрапити до нашої держави відбувається з кінця лютого. То ж, і посилення охорони кордону, яке запланували вже на наступний тиждень, зовсім не є зайвим.
       
      Що та де саме планують агресори, сказати важко, але вибухнути, насправді, може будь-де. Ми ж пам'ятаємо теракт у Харкові у 2015-му, гранату, яку жбурнули у натовп 31 серпня 2015 під Верховною Радою, чи то вибух біля Майдану Незалежності 24 серпня у позаминулому році.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Україна – Росія Президентські вибори 2019 Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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