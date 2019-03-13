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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Олексій Чибісов

      Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв

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      Чи варто радіти перемир'ю на Донбасі?
      Чи варто радіти перемир'ю на Донбасі? / UA.NEWS

      Як і завжди останніми роками, після досягнення домовленостей про дотримання режиму тиші на Донбасі, початок перемир'я ознаменувався стрімким зниженням кількості обстрілів. Вже 9 березня замовкла артилерія терористів, а наступного дня бойовики взагалі майже не провокували захисників України.

      Лише у ніч на вівторок якісь п'яні росіяни вирішили заради розваг постріляти біля Авдіївки, але загалом на фронті спостерігається затишшя. Таке, що аж моторошно. І нічого доброго воно, на жаль, не принесе. По-перше, через небажання Путіна зупинити війну. По-друге, через плани розхитати Україну якщо не під вибори, то після них точно.

      Доки на фронті мовчить зброя, політруки окупаційних військ продовжують готувати особистий склад ЗС РФ на Донбасі до необхідності вести бої "аж до захоплення Києва", а у генеральному штабі Міноборони готуються до майбутнього бліцкригу.

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      Звісно, повномасштабного вторгнення на нашу територію може й не бути, принаймні через чималу кількість факторів. Але локальне посилення ситуації на Донбасі неминуче. Достатньо подивитися на те, як закінчувалися перемир'я у минулому, коли бойовики або одразу ж після 00:00 відкривали вогонь з усіх знарядь, або ж посилювали обстріли поступово, переходячи зі стрілецької зброї на більш важку.

      Але у 2015-2018 роках в Україні не було ще одного фактора ризику – виборів. Наразі росіяни мають суцільний карт-бланш з розрізненого журналістами та пропагандистами українського суспільства, проросійських кандидатів у президенти та бажання у будь-який спосіб повернути нашу країну до своєї орбіти.

      Діяльність наших політиків, темники власників ЗМІ та робота диванних експертів призвели до того, що українці готові вгризатися один одному в горлянки. Озлобленість та бруд партій та сторін передалися народу, то ж це дає росіянам прекрасну можливість діяти. Як це було під час Майдану, коли Україна розділилися на два табори, а політичні фракції вели боротьбу між собою. Тоді Путін напав. І ніщо не заважає йому повторити. Принаймні, локально.

      Від маленької чи великої війнушки верхівка Росії виграє чимало. І дає додаткову можливість всіляким антиукраїнським діячам розповідати байки про те, як треба обирати "президента миру", і відволікає власний народ від побутових проблем. То ж, це перемир'я приречене. Без варіантів. На жаль.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Війна Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Україна – Росія Війна на Донбасі Перемир'я
      Джерело: 24 Канал
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