Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії

Недоумки з окупаційної армії ЗС РФ потрапили у серйозний скандал, про який стало відомо на вищому рівні командування. Більше того, дрібні командири на місцях намагалися зам'яти подію, то ж відтепер влетіти може взагалі всім.

Досить епічна та показова подія сталася 27 лютого, коли терористи з так званого "третього батальйону Слов'янської бригади" поїхали з передової на навчання до полігону в окупованому селі Свободне.

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На цей час замінювати путінських бойовиків на позиціях довелося сусідньому "другому батальйону цієї ж бригади". І от, по прибуттю російського підрозділу до Свободного із озброєнням батальйону, російські офіцери вирішили порахувати, скільки боєприпасів є у підрозділу. А там – лихо.

Якщо звичайні патрони для "Калашів" окупанти взагалі не рахують, то інші боєприпаси підлягають серйозному контролю, не кажучи вже про озброєння. Але ж, як виявилося, деякі терористи вирішили зробити бізнес та торгували ручними протитанковими гранотометами (РПГ).

У змові були командири сьомої, восьмої та дев'ятої рот бригади, а в них недорахували 14, 12 та 10 ручних гранатометів. 36 РПГ – величезний арсенал!

Зрозумівши, що у третьому батальйоні серйозна нестача, майори та полковники почали шукати варіанти, як все по-тихому списати. І все було б добре, якби не комісія зі штабу Південного округу ЗС РФ.

Терористи намагалися приховати зальот, домовилися, що РПГ їм привезуть бойовики з "другого батальйону", які займають позиції у селі Шевченкове, але про це дізналися генерали. І пішло-закрутилося. Навіть на початку розслідування виявилося, що РПГ вивозили до Росії, де продавали якимось злочинним угрупуванням, до складу яких входять колишні бойовики "ДНР" та "ЛНР".

А оскільки вище керівництво окупаційної армії про таку оборудку навіть не чуло, незадоволені несанкціонованими махінаціями солдатів генерали ініціювали аудит всіх підрозділів зведеної окупаційно-терористичної армії ЗС РФ на Донбасі. Задля цього у захоплені міста прибудуть чиновники з Москви.

І що вони знайдуть, одному богу відомо, бо ж кількість вкраденого, списаного та проданого терористами озброєння просто величезна.

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