У Європі працює мережа російських хакерів із дипломатичним прикриттям, – ЗМІ

До хакерської мережі, яку виявили розслідувачі журналу Respekt у Чехії, були залучені не лише колишні громадяни Росії, які отримали чеське громадянство, а й чинні російські дипломати. Журналісти підозрюють, що мережа не обмежувалася діяльністю в Чехії, а є частиною міжнародного хакерського синдикату.

Respekt опублікував матеріал "Чеські громадяни на службі ФСБ" 16 березня 2019 року. У ньому мовиться про групу хакерів, які працювали під прикриттям приватних ІT-компаній. При чому комп'ютери для їхньої незаконної діяльності привезли на територію Чехії автомобілями з російськими дипломатичними номерами.

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Автор розслідування Ондржей Кундра переконаний, що група, яка діє в Чеській Республіці – частина міжнародного хакерського синдикату, осередки якого координують свої атаки. "Групи російських шпигунів базуються в країнах ЄС і мають якусь мету. Однак ми не знаємо, над якою конкретною операцією вони працюють", – зазначає Кундра.

На жаль, наразі замкнене коло не дозволяє зв'язати руки цим хакерам: чеські правоохоронці не можуть розслідувати цю справу без дійсно вагомих обвинувачень у вчиненні злочинної діяльності, чеська розвідка не коментує дані журналістів, а журналісти не розкривають інформаторів.



Ондржей Кундра, автор гучного журналістського розслідування про російських шпигунів у Європі

До слова, у грудні 2018 року президент Чехії Мілош Земан критикував чеську контррозвідку за начебто бездоказові заяви про присутність у країні великої кількості російських і китайських шпигунів. У відповідь на це керівник відомства Міхал Коуделка заявив, що лише за п'ять років його служба виявила "десятки російських і китайських шпигунів", або не впустивши їх до країни, або змусивши за домовленістю виїхати "без зайвого шуму".

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Скільки росіян живе у Чехії? З 1993 року громадянство Чеської Республіки тримали 4 тисячі 764 росіяни з тенденцією до зростання в останні роки. Загалом станом на 1 січня 2019 року в Чехії мешкало 38 тисяч 223 громадяни Росії.