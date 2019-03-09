Чехія озвучила три головні загрози для НАТО: не обійшлось без Росії

Наразі Північноатлантичний Альянс має три основні загрози - тероризм, кіберзагрози та агресію Росії, яка проявляється у спробах збільшити вплив на Захід.

Міністр оборони Чехії Лубомир Метнар зауважив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко, передає Eurozpravy.

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За оцінками чеського представника, найголовнішою загрозою для НАТО є тероризм.

На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце – загрози, які виходять з Росії,

– додав Метнар.

Загроза від Росії проявляється у тому, що вона останнім часом значно модернізує армію, проводить часті військові навчання та перекидає свої війська до кордонів з Україною та іншими сусідніми державами. Окрім того, загрозу представляють і спроби Кремля зміцнити свій вплив у європейських країнах.

Раніше у НАТО заявили, що вважають загрозами для себе Російську Федерацію, яка незаконно анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. Ще одною серйозною проблемою генсек Альянсу назвав терористичну загрозу в світі. Тому, головна мета для НАТО у 2019 році – реакція на збільшення кількості та інтенсивності загроз.

Чому Росія погрожує Європі та світу? Своєю поведінкою на міжнародній арені Володимир Путін скоріш за все намагається мобілізувати своїх виборців всередині Росії, аніж справді йти на серйозне загострення з Європою та США. Глава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що для президента РФ усі загрози – "є приколом". Водночас, така його поведінка підштовхує європейців переглянути своє ставлення до ідеї вступу України в НАТО, адже РФ несе найбільшу небезпеку для нашої країни.