10:17
9 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва
      Вєсті Кремля
      21:42, 8 березня
      Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу
      Вєсті.UA
      21:22, 8 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Чехія озвучила три головні загрози для НАТО: не обійшлось без Росії

      184 Читать новость на русском
      Росія – одна з головних загроз для НАТО
      Росія – одна з головних загроз для НАТО / Фото з відкритих джерел

      Наразі Північноатлантичний Альянс має три основні загрози - тероризм, кіберзагрози та агресію Росії, яка проявляється у спробах збільшити вплив на Захід.

      Міністр оборони Чехії Лубомир Метнар зауважив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко, передає Eurozpravy.

      Читайте також: Це психоз, – у НАТО оцінили воєнну загрозу з боку Росії

      За оцінками чеського представника, найголовнішою загрозою для НАТО є тероризм.

      На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце – загрози, які виходять з Росії,
      – додав Метнар.

      Загроза від Росії проявляється у тому, що вона останнім часом значно модернізує армію, проводить часті військові навчання та перекидає свої війська до кордонів з Україною та іншими сусідніми державами. Окрім того, загрозу представляють і спроби Кремля зміцнити свій вплив у європейських країнах.

      Раніше у НАТО заявили, що вважають загрозами для себе Російську Федерацію, яка незаконно анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. Ще одною серйозною проблемою генсек Альянсу назвав терористичну загрозу в світі. Тому, головна мета для НАТО у 2019 році – реакція на збільшення кількості та інтенсивності загроз. 

      Чому Росія погрожує Європі та світу? Своєю поведінкою на міжнародній арені Володимир Путін скоріш за все намагається мобілізувати своїх виборців всередині Росії, аніж справді йти на серйозне загострення з Європою та США. Глава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що для президента РФ усі загрози – "є приколом". Водночас, така його поведінка підштовхує європейців переглянути своє ставлення до ідеї вступу України в НАТО, адже РФ несе найбільшу небезпеку для нашої країни.

      blog_ava
      Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні
      23774
      Теги: Новини Росії Кібербезпека Тероризм Чехія НАТО Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні , 10:02 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач 23749
      Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      сьогодні , 08:40 Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      Світові Медіа 969
      "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
      сьогодні , 07:35 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
      4278
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      8 березня , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 1134
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      8 березня , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 2973
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук