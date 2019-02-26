По приколу: Клімкін пояснив, чому Росія погрожує Європі та світу

Своєю поведінкою на міжнародній арені Володимир Путін, радше, намагається мобілізувати своїх виборців всередині Росії, аніж справді готовий йти на серйозне загострення з Європою та США.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, наголосивши, що наразі це керівництву Росії не надто вдається.

Читайте також: Віртуальна гра на екрані комп’ютера, – Клімкін про те, як Європа розглядає конфлікт України і РФ

"Вибачте за недипломатичний сленг, я вважаю, що це все (погрози РФ, – "24") якось "по приколу"... Насправді, Росія прагне мобілізувати своїх виборців і лякати європейців – і те, і інше поки, наскільки я розумію, аж ніяк не виходить. Ось так я дуже дуже акуратно скажу", – сказав міністр.

У свою чергу, на переконання головного дипломата України, така поведінка Путіна підштовхує європейців переглянути своє ставлення до ідеї вступу нашої країни в НАТО. Зміну ставлення до цієї думки, за словами Клімкіна, він відчув нещодавно на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Хоча є багато людей, які хапаються за серце при самій ідеї України в НАТО ... Насправді, дуже поступово, все більше європейських політиків починають дуже чітко говорити: ми повинні над цим думати. Я відчув це на Мюнхенській конференції,

– зазначив Клімкін.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у 1987 році. Він передбачає, що США та СРСР (і Росія, яка стала правонаступником Союзу) відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше у США заговорили про можливість виходу з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою. Зі свого боку, Кремль наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.