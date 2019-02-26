По приколу: Климкин объяснил, почему Россия угрожает Европе и миру

Своим поведением на международной арене Владимир Путин, скорее, пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно готов идти на серьезное обострение с Европой и США.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что сейчас это руководству России не слишком удается.

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"Извините за недипломатичный сленг, я считаю, что это все (угрозы РФ, – "24") как-то "по приколу"... На самом деле, Россия стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев – и то, и другое пока, насколько я понимаю, никак не получается. Вот так я очень аккуратно скажу", – сказал министр.

В свою очередь, по убеждению главного дипломата Украины, такое поведение Путина подталкивает европейцев пересмотреть свое отношение к идее вступления нашей страны в НАТО. Изменение отношения к этой мысли, по словам Климкина, он почувствовал недавно на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Хотя есть много людей, которые хватаются за сердце при самой идеи Украины в НАТО ... На самом деле, очень постепенно, все больше европейских политиков начинают очень четко говорить: мы должны над этим думать. Я почувствовал это на Мюнхенской конференции,

– отметил Климкин.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. Он предполагает, что США и СССР (и Россия, которая стала правопреемником Союза) отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые в США заговорили о возможности выхода из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой. Со своей стороны, Кремль настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.