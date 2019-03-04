Це психоз, – у НАТО оцінили воєнну загрозу з боку Росії

Росія створює ядерну зброю та інвестує величезні суми не лише у свою оборону, але й у наступальні системи. Окрім того, на російських каналах завжди говорять про війну.

Екс-директор інформбюро НАТО в Москві Роберт Пшель назвав це психозом, пише "Обозреватель".

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Так, рівень зіткнення постійно зростає – про це свідчить війна в Україні, анексія Криму та порушення ракетних домовленостей.

Росія інвестує величезні суми не тільки в оборону, а й в наступальні системи. Є свідчення про можливе використання Росією сили, є риторика, дезінформація, є використання хімічної зброї у Великобританії. А коли я беру участь у різних телевізійних програмах у РФ – то виходить психоз. Там всі говорять про війну,

– заявив Пшель.

Екс-директор інформбюро НАТО наголосив, що Москва помилково сподівається на відсутність реакції з боку НАТО та союзників. НАТО не змінить своєї позиції щодо ракетного договору та дій Росії в Україні.

"НАТО – це організація, яка готова відповідати на виклики, але ми завжди продумуємо свої рішення. Наші кроки не шкодять світовій безпеці. Ніхто ні в одній країні НАТО не думає категоріями війни. Опитування в Росії теж говорять про те, що абсолютна більшість росіян не зацікавлена в якихось конфліктах", – пояснив він.



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Однак політика Росії для НАТО стала "проблемою". При цьому там "не прагнуть вважати Росію противником".

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"НАТО хоче бачити Росію як серйозну країну, яка дотримується міжнародного права і намагається вирішувати проблеми. А виходить так, що нам потрібно займатися наслідками її дій", – підсумував він.