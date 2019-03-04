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      Это психоз – в НАТО оценили военную угрозу со стороны России

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      Экс-директор информбюро НАТО раскритиковал военные амбиции России
      Экс-директор информбюро НАТО раскритиковал военные амбиции России / Фото из открытых источников

      Россия создает ядерное оружие и инвестирует огромные суммы не только в свою оборону, но и в наступательных системы. Кроме того, на российских каналах всегда говорят о войне.

      Экс-директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель назвал это психозом, пишет "Обозреватель".

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      Так, уровень столкновения постоянно растет – об этом свидетельствует война в Украине, аннексия Крыма и нарушение ракетных договоренностей.

      Россия инвестирует огромные суммы не только в оборону, но и в наступательных системы. Есть свидетельства о возможном использовании Россией силы, есть риторика, дезинформация, есть использование химического оружия в Великобритании. А когда я участвую в различных телевизионных программах в РФ – то получается психоз. Там все говорят о войне,
      – заявил Пшель.

      Экс-директор информбюро НАТО подчеркнул, что Москва ошибочно надеется на отсутствие реакции со стороны НАТО и союзников. НАТО не изменит своей позиции относительно ракетного договора и действий России в Украине.

      "НАТО – это организация, которая готова отвечать на вызовы, но мы всегда продумываем свои решения. Наши шаги не вредят мировой безопасности. Никто ни в одной стране НАТО не думает категориями войны. Опросы в России тоже говорят о том, что абсолютное большинство россиян не заинтересовано в каких-то конфликтах", – пояснил он.


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      Однако политика России для НАТО стала "проблемой". При этом там "не хотят считать Россию противником".

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      "НАТО хочет видеть Россию как серьезную страну, которая придерживается международного права и пытается решать проблемы. А получается так, что нам нужно заниматься последствиями ее действий", – подытожил он.

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики НАТО Новости России Аннексия Крыма Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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