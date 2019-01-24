"В НАТО боятся второго Крыма": СМИ определили, кто может стать следующей жертвой Путина

Нарва – небольшой русскоязычный город на границе между Эстонией и Россией. В НАТО опасаются угрозы со стороны Кремля – именно сюда российский лидер Владимир Путин может прийти "защищать" население.

Город стал приграничным после распада СССР, однако официальные дела здесь ведут на эстонском языке – его должны знать все местные жители, пишет The Atlantic.

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Издание отмечает, что население Нарвы в основном состоит из этнических россиян, которые отказываются учить эстонский и не пользуются полноценным гражданством.

Поэтому западные чиновники считают, что все это делает Нарву привлекательной целью для Владимира Путина. Глава Кремля может решить прийти на "защиту русскоязычных" и оккупировать эстонский город.

На Западе опасаются возможности повторения сценария оккупации Крыма и агрессии России на Востоке Украины. При этом издание отмечает, что Эстония – член НАТО и Евросоюза. Возможную атаку 29 стран альянса, включая США будут расценивать как агрессию против себя.

При этом эстонские чиновники пока отвергают российскую угрозу. Власть пытается максимально сблизить Нарву с остальной страной. Однако опрос доказывает, что 90% граждан балтийской страны, говорящих на эстонском языке, поддерживают членство в НАТО. Такой же позиции придерживаются лишь 32% русскоязычных.

Бывший посол страны в США Калев Стоицеску не так оптимистичен в отношении помощи со стороны НАТО в случае необходимости. Он отметил, что в Эстонии обеспокоены из-за высказываний Трампа относительно "устарелости" НАТО. Кроме того, на саммите G7 в 2018 году американский президент сказал другим лидерам, что Крым "должен" быть частью России, потому что там все говорят на русском языке.

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Издание отмечает, что Нарва может стать следующей жертвой Путина. Угрозу усилит то, если в США решат под руководством Трампа не выполнять своих обязательств относительно НАТО.