18:43
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "В НАТО боятся второго Крыма": СМИ определили, кто может стать следующей жертвой Путина

      62 Читати новину українською
      Следующей жертвой Путина может стать Эстония. – американские СМИ
      Следующей жертвой Путина может стать Эстония. – американские СМИ / Фото из открытых источников

      Нарва – небольшой русскоязычный город на границе между Эстонией и Россией. В НАТО опасаются угрозы со стороны Кремля – именно сюда российский лидер Владимир Путин может прийти "защищать" население.

      Город стал приграничным после распада СССР, однако официальные дела здесь ведут на эстонском языке – его должны знать все местные жители, пишет The Atlantic.

      Читайте также: Что задумал Путин с Курилами и при чем здесь Крым: объяснение экс-депутата Госдумы

      Издание отмечает, что население Нарвы в основном состоит из этнических россиян, которые отказываются учить эстонский и не пользуются полноценным гражданством.

      Поэтому западные чиновники считают, что все это делает Нарву привлекательной целью для Владимира Путина. Глава Кремля может решить прийти на "защиту русскоязычных" и оккупировать эстонский город.

      На Западе опасаются возможности повторения сценария оккупации Крыма и агрессии России на Востоке Украины. При этом издание отмечает, что Эстония – член НАТО и Евросоюза. Возможную атаку 29 стран альянса, включая США будут расценивать как агрессию против себя. 

      При этом эстонские чиновники пока отвергают российскую угрозу. Власть пытается максимально сблизить Нарву с остальной страной. Однако опрос доказывает, что 90% граждан балтийской страны, говорящих на эстонском языке, поддерживают членство в НАТО. Такой же позиции придерживаются лишь 32% русскоязычных.

      Бывший посол страны в США Калев Стоицеску не так оптимистичен в отношении помощи со стороны НАТО в случае необходимости. Он отметил, что в Эстонии обеспокоены из-за высказываний Трампа относительно "устарелости" НАТО. Кроме того, на саммите G7 в 2018 году американский президент сказал другим лидерам, что Крым "должен" быть частью России, потому что там все говорят на русском языке.

      Читайте также: Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019

      Издание отмечает, что Нарва может стать следующей жертвой Путина. Угрозу усилит то, если в США решат под руководством Трампа не выполнять своих обязательств относительно НАТО.

      Теги: Новости политики Аннексия Крыма Новости России Эстония Владимир Путин НАТО
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 143
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 5429
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 381
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 550
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2435
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры
       27 мая 2018 , 18:04
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук