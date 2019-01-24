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      "У НАТО бояться другого Криму": ЗМІ визначили, хто може стати наступною жертвою Путіна

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      Наступною жертвою Путіна може стати Естонія. – американські ЗМІ
      Наступною жертвою Путіна може стати Естонія. – американські ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Нарва – невелике російськомовне місто на кордоні між Естонією і Росією. У НАТО побоюються загрози з боку Кремля – саме сюди російський лідер Володимир Путін може прийти "захищати" населення.

      Місто стало прикордонним після розпаду СРСР, однак офіційні справи тут ведуть естонською мовою – її мають знати всі місцеві жителі, пише The Atlantic.

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      Видання зазначає, що населення Нарви здебільшого складається з етнічних росіян, які відмовляються вчити естонську і не користуються повноцінним громадянством.

      Тому західні чиновники вважають, що все це робить Нарву привабливою ціллю для Володимира Путіна. Очільник Кремля може вирішити прийти на «захист російськомовних» і окупувати естонське місто.

      На Заході побоюються можливості повторення сценарію окупації Криму та агресії Росії на Сході України. При цьому видання зазначає, що Естонія – член НАТО і Євросоюзу. Можливу атаку 29 країн альянсу включно зі США розцінюватимуть як агресію проти себе.

      При цьому естонські чиновники наразі відкидають російську загрозу. Влада намагається максимально зблизити Нарву з рештою країни. Однак опитування доводить, що 90% громадян балтійської країни, які розмовляють естонською мовою, підтримують членство в НАТО. Такої ж позиції дотримуються лише 32% російськомовних.

      Колишній посол країни в США Калев Стоіцеску не такий оптимістичний щодо допомоги з боку НАТО уразі потреби. Він зауважив, що у Естонії стурбовані через висловлювання Трампа щодо «застарілості» НАТО. Окрім того, на саміті G7 у 2018 році американський президент сказав іншим лідерам, що Крим «повинен» бути частиною Росії, тому що там всі говорять російською мовою.

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      Видання зазначає, що Нарва може стати наступною жертвою Путіна. Загрозу посилить те, якщо у США вирішать під керівництвом Трампа не виконувати своїх зобов’язань щодо НАТО.

      Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Володимир Путін Естонія НАТО
      Джерело: 24 Канал
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