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      Скасує демократію, захопить Білорусь, Естонію, Казахстан, – Яковина про поведінку Путіна у 2019

      2270 Читать новость на русском
      Яким буде Путін у 2019
      Яким буде Путін у 2019 / 24 канал

      Керівництво Росії вважає проблеми і невдачі інших країн своїми досягненнями. Москва наче не розуміє, що криза у США вдарить по РФ дужче, ніж по американцях. А для країн Заходу Кремль – зручна "боксерська груша", щойно там виникають внутрішні труднощі. Тож санкці проти Володимира Путіна та наближених до нього осіб у 2019 році значно посилять, а економіку Росії очікують воістину жахливі часи.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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      На його думку, Москва готується до поганого сценарію, але при цьому збирається не боротися з корупцією, а витискати усі соки з населення країни. Про це сам Путін відкрито заявив: мовляв, не варто сподіватися на державу. Заощадження людей повинні перейти державі з допомогою збільшення податків, акцизів, штрафів, пенсійного віку тощо. З цією ж метою зменшуються видатки на освіту, медицину, соціальну сферу.

      Уряд РФ впевнений, що народ усе стерпить. Але проблеми насправді є. Згідно з опитуваннями, вже десь рік понад 90% росіян сподіваються тільки на себе, а державу вважають джерелом проблем та видатків, а не благ чи грошей. А оскільки режим багато років персоналізовував державу в особі Путіна, люди починають бачити саме в ньому причину наростання бідності і зниження рівня свого життя,
      – наголосив Яковина.

      Путін
      Режим багато років персоналізовував державу в особі Путіна

      Журналіст вважає, що пропаганда навколо України та Заходу перестала працювати ще у 2017. За його словами, кожні наступні місцеві вибори показують усе глибше падіння рейтингів партії влади і загальної довіри населення до керівництва країни.

      До того ж, не варто забувати про ефект санкцій, які спричиняють різке збідніння людей та тягнуть за собою народні заворушення, і цього разу – уже не хіпі з білими стрічками, а роботяг з молотками,
      – зазначив Яковина.

      Лукашенко
      Москва жорстко викручує руки Мінську, вимагаючи васальної клятви

      До слова, наприкінці 2018 року в Росії почали говорити про зміни до Конституції. Можна очікувати, як сказав Іван Яковина, що до 2020 року там просто скасують демократію. А Путіна перетворять з президента на якогось загальнонаціонального лідера, на кшталт голови державної ради тощо.

      Є й більш екзотичний варіант – аншлюс Білорусі. У такому випадку Путін може просто стати керівником об'єднаної держави. Уже тепер Москва жорстко викручує руки Мінську, вимагаючи васальної клятви і часткової відмови від суверенітету. А якщо Лукашенко здасться – процес піде значно далі,
      – сказав журналіст.

      Назарбаєв
      Після смерті Нурсултана Назарбаєва у Казахстані однозначно почнеться хаос

      І додав, що наступною ціллю може стати, наприклад, східна частина Естонії або північна – Казахстану, де керівник уже старий та немічний і не має наступника.

      Після смерті Нурсултана Назарбаєва у Казахстані однозначно почнеться хаос і боротьба кланів за владу. І Путін не втратить такої нагоди й спробує захопити багатий нафтою регіон. До того ж, населений переважно етнічними росіянами,
      – нагадав Яковина.

      І підсумував: "Адже саме так він вчинив і з Україною".

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 7 січня 2019

       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини Білорусі Олександр Лукашенко Відеоблоги Санкції Новини Казахстану Естонія
      Джерело: 24 канал
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