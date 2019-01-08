Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019

Руководство России считает проблемы и неудачи других стран своими достижениями. Москва как будто не понимает, что кризис в США ударит по РФ сильнее, чем по американцам. А для стран Запада Кремль – удобная "груша", как только там возникают внутренние трудности. Поэтому санкции против Владимира Путина и приближенных к нему лиц в 2019 году усилят, а экономику России ожидают поистине ужасные времена.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его мнению, Москва готовится к плохому сценарию, но при этом не собирается бороться с коррупцией, а выжимать все соки из населения страны. Об этом сам Путин открыто заявил: мол, не стоит надеяться на государство. Сбережения людей должны перейти государству с помощью увеличения налогов, акцизов, штрафов, пенсионного возраста и тому подобного. С этой же целью уменьшаются расходы на образование, медицину, социальную сферу.

Правительство РФ уверено, что народ все стерпит. Но проблемы, на самом деле, есть. Согласно опросам, уже где-то год более 90% россиян надеются только на себя, а государство считают источником проблем и расходов, а не благ или денег. А поскольку режим много лет персонализировал государство в лице Путина, люди начинают видеть в нем причину нарастания бедности и снижения уровня своей жизни,

– отметил Яковина.



Режим много лет персонализировал государство в лице Путина

Журналист считает, что пропаганда вокруг Украины и Запада перестала работать еще в 2017. По его словам, каждые следующие местные выборы показывают все глубже падение рейтингов партии власти и всеобщего доверия населения к руководству страны.

К тому же, не стоит забывать об эффекте санкций, которые вызывают резкое обеднение людей и влекут за собой народные волнения, и в этот раз – уже не хиппи с белыми лентами, а работяг с молотками,

– отметил Яковина.



Москва жестко выкручивает руки Минску, требуя вассальной клятвы

К слову, в конце 2018 года в России начали говорить об изменениях в Конституции. Можно ожидать, как сказал Иван Яковина, что к 2020 году там просто отменят демократию. А Путина превратят из президента в какого-то общенационального лидера, вроде председателя государственного совета и тому подобное.

Есть и более экзотический вариант – аншлюс Беларуси. В таком случае Путин может просто стать руководителем объединенного государства. Уже теперь Москва жестко выкручивает руки Минску, требуя вассальной клятвы и частичного отказа от суверенитета. А если Лукашенко сдастся – процесс пойдет значительно дальше,

– сказал журналист.



После смерти Нурсултана Назарбаева в Казахстане однозначно начнется хаос

И добавил, что следующей целью может стать, например, восточная часть Эстонии или северная – Казахстана, где руководитель уже старый и немощный и не имеет преемника.

После смерти Нурсултана Назарбаева в Казахстане однозначно начнется хаос и борьба кланов за власть. И Путин не упустит такого случая и попытается захватить богатый нефтью регион. К тому же, населенный преимущественно этническими русскими,

– напомнил Яковина.

И подытожил: "Ведь именно так он поступил и с Украиной".

Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" от 7 января 2019