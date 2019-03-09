Чехия озвучила три главные угрозы для НАТО: не обошлось без России

Сейчас Североатлантический Альянс имеет три основные угрозы - терроризм, киберугрозы и агрессию России, которая проявляется в попытках увеличить влияние на Запад.

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заметил, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро, передает Eurozpravy.

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По оценкам чешского представителя, главной угрозой для НАТО является терроризм.

На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место – угрозы, исходящие из России,

– добавил Метнар.

Угроза от России проявляется в том, что она в последнее время значительно модернизирует армию, проводит частые военные учения и перебрасывает свои войска к границам с Украиной и другими соседними государствами. Кроме того, угрозу представляют и попытки Кремля укрепить свое влияние в европейских странах.

Ранее в НАТО заявили, что считают угрозой для себя Российскую Федерацию, которая незаконно аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Еще одной серьезной проблемой генсек Альянса назвал террористическую угрозу в мире. Поэтому, главная цель для НАТО в 2019 году – реакция на увеличение количества и интенсивности угроз.

Почему Россия угрожает Европе и миру?Своим поведением на международной арене Владимир Путин скорее всего пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно идти на серьезное обострение с Европой и США. Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что для президента РФ все угрозы – "являются приколом". Вместе с тем, такое поведение подталкивает европейцев пересмотреть свое отношение к идее вступления Украины в НАТО, ведь РФ несет наибольшую опасность для нашей страны.