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      Чехия озвучила три главные угрозы для НАТО: не обошлось без России

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      Россия – одна из главных угроз для НАТО
      Россия – одна из главных угроз для НАТО / Фото из открытых источников

      Сейчас Североатлантический Альянс имеет три основные угрозы - терроризм, киберугрозы и агрессию России, которая проявляется в попытках увеличить влияние на Запад.

      Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заметил, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро, передает Eurozpravy.

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      По оценкам чешского представителя, главной угрозой для НАТО является терроризм.

      На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место – угрозы, исходящие из России,
      – добавил Метнар.

      Угроза от России проявляется в том, что она в последнее время значительно модернизирует армию, проводит частые военные учения и перебрасывает свои войска к границам с Украиной и другими соседними государствами. Кроме того, угрозу представляют и попытки Кремля укрепить свое влияние в европейских странах.

      Ранее в НАТО заявили, что считают угрозой для себя Российскую Федерацию, которая незаконно аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Еще одной серьезной проблемой генсек Альянса назвал террористическую угрозу в мире. Поэтому, главная цель для НАТО в 2019 году – реакция на увеличение количества и интенсивности угроз.

      Почему Россия угрожает Европе и миру?Своим поведением на международной арене Владимир Путин скорее всего пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно идти на серьезное обострение с Европой и США. Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что для президента РФ все угрозы – "являются приколом". Вместе с тем, такое поведение подталкивает европейцев пересмотреть свое отношение к идее вступления Украины в НАТО, ведь РФ несет наибольшую опасность для нашей страны.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Кибербезопасность Терроризм Чехия НАТО
      Источник: 24 Канал
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