В Естонії засудили батька та сина, які шпигували на користь Росії: деталі

Харьюський суд Естонії засудив двох громадян країни до ув’язнення за шпигунство на користь Росії. Вони – батько і син, які шпигували в Естонії близько 10 років.

Засуджені працювали на ГРУ РФ. Так, 65-річному Петру Воліну та його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці, передає Postimees.

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Естонському слідству стало відомо, що Денис Метсавас шпигував на користь Росії близько 10 років тоді, як його батько – близько 5.



В Естонії батька і сина звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Метсавас і Волін працювали на Головне розвідувальне управління Росії, збираючи і передаючи державні таємниці Естонії, засекречену службову і внутрішню інформацію,

– наголосили у суді.

Відомо, що процес над естонським шпигунським сімейством відбувався у закритому режимі.



В Естонії батька і сина звинуватили у шпигунстві на користь Росії

В Україні ж ще у грудні 2018 року затримали керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Ним виявився капітан першого рангу Збройних сил України Юрій Ломако. Для шпигування на користь Росії Ломако використовував свої родинні зв'язки в 73-му Морському центрі спеціальних операцій. Звідти зловмисник отримував інформацію про виконання бойових завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, персональні дані "морських котиків", дані про озброєння та оперативну інформацію.