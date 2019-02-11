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      В Эстонии осудили отца и сына, которые шпионили в пользу России: детали

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      Суд выносит решение по делу эстонских шпионов
      Суд выносит решение по делу эстонских шпионов / Postimees

      Харьюский суд Эстонии приговорил двух граждан страны к заключению за шпионаж в пользу России. Они – отец и сын, шпионили в Эстонии около 10 лет.

      Осужденные работали на ГРУ РФ. Так, 65-летнему Петру Волину и его 38-летнему сыну Денису Метсавасу суд назначил наказание в виде 6 и 15,5 лет тюрьмы, передает Postimees.

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      Эстонскому следствию стало известно, что Денис Метсавас шпионил в пользу России около 10 лет тогда как его отец – около 5.


      В Эстонии отца и сына обвинили в шпионаже в пользу России

      Метсавас и Волин работали на Главное разведывательное управление России, собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию,
      – отметили в суде.

      Известно, что процесс над эстонским шпионским семейством проходил в закрытом режиме.


      В Эстонии отца и сына обвинили в шпионаже в пользу России

      В Украине же еще в декабре 2018 года задержали руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области. Им оказался капитан первого ранга Вооруженных сил Украины Юрий Ломако. Для шпионажа в пользу России Ломако использовал свои родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций. Оттуда злоумышленник получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил, персональные данные "морских котиков", данные о вооружении и оперативную информацию.

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      Теги: Новости политики Новости России Судьи Эстония
      Источник: 24 Канал
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