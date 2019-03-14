У Швеції спалахнув скандал через російського шпигуна

МЗС Швеції викликало посла Росії у Стокгольмі Віктора Татарінцева через активність російської розвідки. Одного із співробітників російського дипвідомства запідозрили у шпигунстві.

До російського посла у швецькому міністерстві озвучили чітку вимогу, повідомляє газета Dagens Nyheter з посиланням на представника МЗС Швеції Патріка Нільсона.

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Так, один із співробітників російського дипвідомства повинен добровільно покинути країну.

Я можу підтвердити, що ми викликали посла через діяльність дипломата,

– сказав Нільсон.

Швидше за все, швецький політик говорить про 47-річного дипломата з Росії, що двома тижнями раніше зустрічався в кафе в Стокгольмі з 45-річним громадянином Швеції.

Згодом цього громадянина затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії, однак він відкидає усі звинувачення. Швед працював в сфері високих технологій, які нібито могли представляти інтерес для інших країн.

Зазначимо, діяльність російських шпигунів у європейських країнах не рах завершувалась скандалом. Так,, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).



Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.



Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.