09:06
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Швеции вспыхнул скандал из-за российского шпиона

      26 Читати новину українською
      Швеция вызвала посла РФ, требует выслать одного из дипломатов, – СМИ
      Швеция вызвала посла РФ, требует выслать одного из дипломатов, – СМИ / Посольство России в Швеции

      МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за активности российской разведки. Одного из сотрудников российского дипведомства заподозрили в шпионаже.

      К российскому послу в шведском министерстве озвучили четкое требование, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.

      Читайте также: Главу контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже в пользу России

      Так, один из сотрудников российского дипведомства должен добровольно покинуть страну.

      Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата,
      – сказал Нильсон.

      Скорее всего, шведский политик говорит про 47-летнего дипломата из России, который двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции.

      Впоследствии этого гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, однако он отвергает все обвинения. Швед работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран.

      Отметим, деятельность российских шпионов в европейских странах не раз завершалась скандалом. Так, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ).

      Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие.

      Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.

      blog_ava
      "Барселона" разгромила "Лион" в матче 1/8 Лиги чемпионов: видео
      сегодня
      696
      Теги: Новости России Швеция Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      сегодня , 08:43 Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      Артем Овдієнко 416
      Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      сегодня , 08:05 Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      37
      Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      сегодня , 08:03 Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      844
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      13 марта , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 1903
      Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      13 марта , 21:38 Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      659
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук