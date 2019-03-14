В Швеции вспыхнул скандал из-за российского шпиона

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за активности российской разведки. Одного из сотрудников российского дипведомства заподозрили в шпионаже.

К российскому послу в шведском министерстве озвучили четкое требование, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.

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Так, один из сотрудников российского дипведомства должен добровольно покинуть страну.

Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата,

– сказал Нильсон.

Скорее всего, шведский политик говорит про 47-летнего дипломата из России, который двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции.

Впоследствии этого гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, однако он отвергает все обвинения. Швед работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран.

Отметим, деятельность российских шпионов в европейских странах не раз завершалась скандалом. Так, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ).

Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие.

Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.