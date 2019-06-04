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      Зеленский встретился со Столтенбергом: текст выступления президента

      342 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / President.gov.ua/

      Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверил, что курс государства на вступление в НАТО является неизменным внешнеполитическим приоритетом.

      Главные тезисы выступления Зеленского:

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      • Стратегический курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.
      • Украина готова вести переговоры с Россией и внедрять минские соглашения.
      • Украина приглашает к себе в июле Североатлантический совет НАТО.
      • Ключевая задача Украины – обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, что требует дополнительных усилий со стороны Альянса.
      • Украина надеется возобновить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО.
      • Надлежащее выполнение закона по национальной безопасности – одна из первейших задач Зеленского. Это – реформы службы безопасности, разведки, оборонной промышленности, демократический контроль над безопасностью и оборонным сектором.

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      Полный текст речи Зеленского после встречи со Столтенбергом

      Стратегический курс Украины на то, чтобы получить полноценное членство в НАТО, что засвидетельствовано в Конституции, остается неизменным. Это приоритет нашей внешней политики.

      Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, улучшить стандарты жизни украинцев, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Достичь этого возможно только обеспечив нашу национальную безопасность.

      Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы внедрить минские соглашения. Но мы должны сначала иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.

      Я благодарю за политическую и военную поддержку, которую Украина получает от НАТО, так же, как от отдельных членов НАТО.

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      Я хочу дать новый импульс нашему участию в Союзе. Продолжающаяся российская военная агрессия остается вызовом евроатлантической безопасности.

      Наша ключевая задача – это обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, что требует дополнительных усилий со стороны Альянса.

      Мы приветствуем решения, которые были поддержаны Альянсом в апреле в Вашингтоне по усилению безопасности в регионе и поддержке украинского флота.

      Украина – уникальный партнер НАТО в смысле интенсивности и разнообразия наших взаимодействий. Мы надеемся возобновить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и иностранных дел.

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      Мы приглашаем Североатлантический совет НАТО посетить Украину в июле.

      Нам нужно сохранить все существующие механизмы, которые удержат нас на этом пути, и все другие, которые Альянс готов нам предложить. Но на этом этапе нам нужно сосредоточиться на нашей первой цели – внедрении внутренних реформ, которые приблизят нашу страну к стандартам НАТО.

      Надлежащее выполнение закона по национальной безопасности – это одна из моих самых первых задач. Я имею в виду реформу службы безопасности, разведки, оборонной промышленности, демократический контроль над безопасностью и оборонным сектором.

      Украина, которая является стабильным, демократическим государством, которое способно себя защитить – это неотъемлемая часть европейской безопасности. Я уверен, что определяющее наше партнерство будет продвигаться эффективно в рамках Альянса. Я надеюсь, что на более долгом промежутке времени мы сможем превратить наше партнерство в полномасштабное членство в Альянсе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Йенс Столтенберг Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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