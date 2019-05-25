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      НАТО меняет военную стратегию из-за России

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      НАТО впервые за много лет меняет военную стратегию
      НАТО впервые за много лет меняет военную стратегию / bbc.com

      Североатлантический альянс впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию. Все из-за роста ядерной угрозы со стороны Российской Федерации.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag рассказал, что военные эксперты на этой неделе уже приняли новую военную стратегию НАТО.

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      В первую очередь речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность.

      "Это частично требует новых военных концепций", — отметил Столтенберг. Он добавил, что сейчас есть новые вызовы на востоке и на юге Европы.

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      Накануне новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украине.

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      Теги: Новости политики Оружие Йенс Столтенберг Ядерная безопасность Новости России Генсек НАТО НАТО
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