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      В НАТО пообещали расширить военную поддержку Украины

      27 Читати новину українською
      Тод Уолтерс
      Тод Уолтерс / Malcolm Mayfield

      Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

      Во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которая транслировалась на NATO News, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.

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      Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы,
      – заявил он.

      В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

      Генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим НАТО в Европе 3 мая. До этого он был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

      Ранее посол Украины в США Валерий Чалый обсудил возможности увеличения расходов американского бюджета на безопасность и оборону Украины с председателем комитета по вопросам ассигнований Сената США Роем Блантом.

      Смотрите видео пресс-конференции:

       

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Европа Новости США НАТО Новости Украины Новости политики
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