У НАТО пообіцяли розширити військову підтримку Україні

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.

Під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу, яка транслювалася на YouTube NATO News, Уолтерс уточнив, що мова йде про продовження навчання військ та про розширену співпрацю з метою захисту території України.

Читайте також: США дали Туреччині два тижні на відмову від покупки С-400 у Росії

Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки,

– заявив він.

У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

Генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс став новим головнокомандуючим НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС в Європі і Африці.

Раніше посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшення видатків американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

Дивіться відео прес-конференції: