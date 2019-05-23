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      У НАТО пообіцяли розширити військову підтримку Україні

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      Тод Уолтерс
      Тод Уолтерс / Malcolm Mayfield

      Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.

      Під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу, яка транслювалася на YouTube NATO News, Уолтерс уточнив, що мова йде про продовження навчання військ та про розширену співпрацю з метою захисту території України.

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      Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки,
      – заявив він.

      У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

      Генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс став новим головнокомандуючим НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС в Європі і Африці.

      Раніше посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшення видатків американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

      Дивіться відео прес-конференції:

       

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      Теги: Новини США Збройні сили України Новини України Новини політики НАТО Європа
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