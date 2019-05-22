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      США дали Туреччині два тижні на відмову від покупки С-400 у Росії

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      Російський ракетний комплекс С-400
      Російський ракетний комплекс С-400 / Фото з відкритих джерел

      Держдепартамент США поставив ультиматум перед владо Туреччини – у найближчі два тижні відмовитися від покупки зенітних ракетних систем С-400 у Росії. Замість цієї угоди Вашингтон запропонував Анкарі купити американські комплекси Patriot . В іншому випадку США залишили за собою право ввести санкції проти Туреччини.

      У Держдепартаменті заявили, що пропозиція Вашингтона остаточна, інших відтермінувань не буде, повідомив телеканал CNBC.

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      Також у Держдепі наголосили, що країни, які входять в НАТО повинні закуповувати військову техніку, "яка поєднується з системами НАТО", а російська техніка "не відповідає цим стандартам".

      Туреччина зіткнеться з реальними і негативними наслідками, якщо завершить процедуру покупки С-400,
      – заявили в американському відомстві.

      США можуть виключити Туреччину з програми виробництва американських бомбардувальників F-35, змусити Анкару відшкодувати вартість 100 замовлених, але ще не наданих літаків, а також ввести санкції по лінії НАТО.

      Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину про те, що закупівля зенітних ракетних систем С-400 у Росії може призвести до перегляду участі Анкари в програмі створення американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

      Вашингтон заявляв, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, включно з винищувачами нового покоління F-35. В адміністрації США назвали заплановану Туреччиною покупку С-400 "несумісною" з продажем F-35.

      Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. Перші поставки заплановані вже у цьому році.

      Крім того президент Реджеп Ердоган, заявив, що Туреччина буде спільно з Росією виробляти зенітно-ракетні комплекси С-500.

      Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, С-400 відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.
      ЗРК Тріумф С-400

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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини Росії Новини США НАТО
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