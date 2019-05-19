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      Туреччина разом з Росією буде виробляти ракетні комплекси С-500, – Ердоган

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      Реджеп Тайіп Ердоган
      Реджеп Тайіп Ердоган / Фото з відкритих джерел

      Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи перед молоддю у Стамбулі, заявив, що його країна буде спільно з Росією виробляти зенітно-ракетні комплекси С-500.

      Зокрема Ердоган висловив упевненість, що Анкара отримає як російські системи С-400, так і американські літаки F-35, повідомило видання Daily Sabah.

      Читайте також: Це кошмар НАТО, – німецьке видання про російський ракетний комплекс

      Рано чи пізно ми отримаємо F-35. Варіанта, при якому ми їх не отримаємо, немає,
      – сказав Ердоган.

      США раніше попередили Туреччину про те, що закупівля зенітних ракетних систем С-400 у Росії може призвести до перегляду участі Анкари в програмі створення американських винищувачів п'ятого покоління F-35, відмови від інших потенційних угод у сфері озброєнь у майбутньому і навіть санкцій.

      Вашингтон заявляв, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, включно з винищувачами нового покоління F-35. В адміністрації США назвали заплановану Туреччиною покупку С-400 "несумісною" з продажем F-35.

      Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. Перші поставки заплановані вже у цьому році.

      Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, С-400 відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.
      ЗРК Тріумф С-400

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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган Новини Росії Зброя
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