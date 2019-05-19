Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, заявил, что его страна будет совместно с Россией производить зенитно-ракетные комплексы С–500.

В частности Эрдоган выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолеты F-35, сообщило издание Daily Sabah.

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Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет,

– сказал Эрдоган.

США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 в России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказа от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкций.

Вашингтон заявлял, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, включая истребители нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки запланированы уже в этом году.

Что известно о ЗРК С-400?Это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, С-400 играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

