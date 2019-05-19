05:04
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Турция вместе с Россией будет производить ракетные комплексы С-500, – Эрдоган

      9 Читати новину українською
      Реджеп Тайип Эрдоган
      Реджеп Тайип Эрдоган / Фото из открытых источников

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, заявил, что его страна будет совместно с Россией производить зенитно-ракетные комплексы С–500.

      В частности Эрдоган выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолеты F-35, сообщило издание Daily Sabah.

      Читайте также: Это кошмар НАТО – немецкое издание о российском ракетный комплекс

      Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет,
      – сказал Эрдоган.

      США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 в России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказа от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкций.

      Вашингтон заявлял, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, включая истребители нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35.

      Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки запланированы уже в этом году.

      Что известно о ЗРК С-400?Это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, С-400 играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.
      ЗРК Тріумф С-400

      blog_ava
      Мадонна зажгла ярким выступлением на Евровидении-2019 в Израиле: видео
      сегодня
      864
      Теги: Оружие Новости России Реджеп Эрдоган Новости Турции Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      18 мая , 22:24 Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      86
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 591
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 мая , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1916
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 мая , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 194
      Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      18 мая , 13:15 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      Євгенія Мазур 1
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук