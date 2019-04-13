Это кошмар НАТО, – немецкие издания о российском ракетном комплексе

Кремль считает свой зенитный ракетный комплекс С-400 бестселлером. Хотя НАТО отрицает нахваленные Россией возможности этого оружия, однако опровергнуть очевидных фактов не могут.

Запад не знает точных характеристик С-400, однако заявления Москвы вызывают оправданную тревогу, пишет немецкий журнал Stern.

Читайте также: Почему российский истребитель "Су-57" никогда не сможет конкурировать с американским F-35

Так, Россия убеждает, что этот комплекс может поражать даже "невидимые" военные самолеты США. Автор статьи Гернот Крампер утверждает, что Москва смогла убедить ряд стран в соответствующих возможностях своих систем.

Хотя Запад воспринимает такие заявления скептически, но комплексы решили закупить несколько из них, в частности – Турция.

Издание отмечает, что присутствие всего одного дивизиона С-400 в Сирии "заставило Запад отдать контроль над воздушным пространством страны". Именно из-за этих ракетных комплексов каждый боевой вылет их сил становился непредсказуемым.

Автор также добавляет, что российские ЗРК оказались более выгодными для Турции, которая благодаря этой покупке встала на путь "меньшей зависимости (очевидно, от НАТО)".

С-400 считается более продвинутой, чем американская система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле,

– объясняет крамперы.

Отметим, США прекратили поставки в Турцию оборудования и детали малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35. Все потому, что Турция планировала купить российскую систему зенитно-ракетной установки С-400.

Несмотря на это, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 окончательно решен.

Как С-400 благодаря Турции может уничтожить самую дорогую систему вооружения США?

Программа Joint Strike Fighter – самая дорогая система вооружения всех времен, и американский истребитель F-35 создали именно в ее рамках. Однако Россия может уничтожить мощную американскую программу изнутри, а поспособствует этому Турция. Так, Анкара участвует в программе с привлечением F-35Э как партнер. При этом она планирует использовать западный истребитель одновременно с российской системой С-400. Намерения Турции позволят России проникнуть в воздушную оборону альянса и детально осмотреть F-35.

Что такое С-400?

Это российский зенитный ракетный комплекс нового поколения большого и среднего радиуса действия. Его создали для поражения средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков препятствий, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая такая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей.