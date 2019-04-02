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      США прекратили сотрудничество с Турцией, которая закупала оружие у России

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      Российская система зенитно-ракетной установки С-400
      Российская система зенитно-ракетной установки С-400 / militaryrussia.ru

      Соединенные Штаты Америки прекратили поставки в Турцию оборудования и деталей для малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35. Все из-за того, что Турция планировала закупить российскую систему зенитно-ракетной установки С-400.

      В результате инцидента Турция не получит очередную партию оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35. Об этом своим турецким коллегам сообщили официальные лица США, передает "Сегодня".

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      Стоит заметить, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других возможностей в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

      Російська С-400
      Российская С-400

      Зато 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

      Тем временем Россия вывела ракетные корабли в Черное море. Там военные РФ проводят масштабные учения с ракетными кораблями в акватории Черного и Каспийского моря. В них приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих вместе с огромным количеством военной техники.

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