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      Россия вывела ракетные корабли в Черное море

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      Оккупанты в Крыму вывели на учения ракетные корабли в Черное море
      Оккупанты в Крыму вывели на учения ракетные корабли в Черное море / Иллюстративное фото

      Российские военные проводят масштабные учения с ракетными кораблями в акватории Черного и Каспийского моря. В них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих вместе с огромным количеством военной техники.

      Обучение также провели в пяти регионах Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, оккупированном Крыму и на Ставрополье, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

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      На этот раз оккупанты тренировали ракетные и артиллерийские соединения, привлекли корабли, оперативно-тактическую авиацию и части противовоздушной обороны.

      Более 5 тысяч военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе свыше 300 с боевой стрельбой,
      – добавили в российском министерстве.

      В учениях оккупанты задействовали более 500 единиц артустановок и ракетных комплексов. Среди них – дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С". К тренировкам также приобщили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

      Оккупанты провели масштабные учения в оккупированном Крыму / Источник: Минобороны России

      Кроме того, в пресс-службе Черноморского флота России отмечают, что в порт оккупированного Севастополя зашли два российских корабля "Цезарь Куников" и "Азов".

      Десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников"/ Источник: tass.ru

      Там отмечают, что корабли вернулись после участия в тактических учениях подразделений воздушно-десантных войск на одном из крымских полигонов.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Чорное море Украина – Россия Новости России Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
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