Росія вивела ракетні кораблі в Чорне море

Російські військові проводять масштабні навчання з ракетними кораблями в акваторії Чорного та Каспійського моря. У них взяли участь участь понад 5 тисяч військовослужбовців разом із величезною кількістю військової техніки.

Навчання також провели у п'яти регіонах Дагестані, Північній Осетії, Ростовській області, окупованому Криму та на Ставропіллі, повідомляє прес-служба російського Міністерства оборони.

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Цього разу окупанти тренували ракетні та артилерійські з'єднання, залучили кораблі, оперативно-тактичну авіацію і частини протиповітряної оборони.

Понад 5 тисяч військовослужбовців в складі розрахунків і екіпажів виконали близько 500 вогневих завдань, в тому числі понад 300 з бойовою стрільбою,

– додали в російському міністерстві.

У навчаннях окупанти задіяли понад 500 одиниць артустановок і ракетних комплексів. Серед них – далекобійні важкі артилерійські знаряддя "Тюльпан", реактивні системи залпового вогню "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самохідні гаубиці "Мста-С". До тренувань також долучили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і ракетні кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр".



Окупанти провели масштабні навчання в окупованому Криму/ Джерело: Міноборони Росії

Окрім того, у прес-службі Чорноморського флоту Росії зазначають, що в порт окупованого Севастополя зайшли два російських кораблі "Цезарь Куніков" та "Азов".



Десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезарь Куніков"/ Джерело: tass.ru

Там зазначають, що кораблі повернулися після участі в тактичних навчаннях підрозділів повітряно-десантних військ на одному із кримських полігонів.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.