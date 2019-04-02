01:16
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      США припинили співпрацю з Туреччиною, яка закуповувала зброю у Росії

      133 Читать новость на русском
      Російська система зенітно-ракетної установки С-400
      Російська система зенітно-ракетної установки С-400 / militaryrussia.ru

      Сполучені Штати Америки припинили постачання до Туреччини обладнання та деталі для малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35. Все через те, що Туреччина планувала купити російську систему зенітно-ракетної установки С-400.

      Внаслідок інциденту Туреччина не отримає чергову партію обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35. Про це своїм турецьким колегам повідомили офіційні особи США, передає "Сьогодні". 

      Читайте також: В Україні створено електромагнітну зброю

      Варто зауважити, що США раніше попередили Туреччину про те, що закупівля зенітних ракетних систем С-400 у Росії може призвести до перегляду участі Анкари в програмі створення американських винищувачів п'ятого покоління F-35, відмови від інших потенційних угод у сфері озброєнь у майбутньому і навіть санкцій.

      Російська С-400
      Російська С-400

      Натомість 29 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що питання про покупку Туреччиною у Росії зенітних ракетних систем С-400 вже не підлягає обговоренню, оскільки є остаточно вирішеним.

      Тим часом Росія вивела ракетні кораблі в Чорне море. Там військові РФ проводять масштабні навчання з ракетними кораблями в акваторії Чорного та Каспійського моря. У них взяли участь понад п'ять тисяч військовослужбовців разом із величезною кількістю військової техніки.

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      47042
      Теги: Новини Росії Зброя Новини Туреччини Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      1 квітня , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      5198
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7682
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 квітня , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 2345
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      1 квітня , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 406
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      1 квітня , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 3580
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук