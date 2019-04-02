США припинили співпрацю з Туреччиною, яка закуповувала зброю у Росії

Сполучені Штати Америки припинили постачання до Туреччини обладнання та деталі для малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35. Все через те, що Туреччина планувала купити російську систему зенітно-ракетної установки С-400.

Внаслідок інциденту Туреччина не отримає чергову партію обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35. Про це своїм турецьким колегам повідомили офіційні особи США, передає "Сьогодні".

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Варто зауважити, що США раніше попередили Туреччину про те, що закупівля зенітних ракетних систем С-400 у Росії може призвести до перегляду участі Анкари в програмі створення американських винищувачів п'ятого покоління F-35, відмови від інших потенційних угод у сфері озброєнь у майбутньому і навіть санкцій.



Російська С-400

Натомість 29 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що питання про покупку Туреччиною у Росії зенітних ракетних систем С-400 вже не підлягає обговоренню, оскільки є остаточно вирішеним.

Тим часом Росія вивела ракетні кораблі в Чорне море. Там військові РФ проводять масштабні навчання з ракетними кораблями в акваторії Чорного та Каспійського моря. У них взяли участь понад п'ять тисяч військовослужбовців разом із величезною кількістю військової техніки.