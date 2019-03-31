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      В Україні створено електромагнітну зброю

      223 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Підприємства оборонного комплексу розробили та освоїли виробництво електромагнітної зброї, призначеного для ураження різних типів військових об'єктів та систем енергоживлення і передачі даних.

      "Спецтехноекспорт" зазначає, що нова зброя здатна вивести з ладу будь-яку техніку або об'єкти інфраструктури, які оснащені електронними системами.

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      Принцип роботи нового електромагнітного озброєння полягає у тому, що створюється потужне електромагнітне випромінювання, яке призводить до виходу з ладу радіоелектронної апаратури, яка є в складі озброєнь і військової техніки, або створює значні перешкоди її нормальній роботі.

      Такий тип озброєння використовує лише енергію електромагнітного випромінювання, тому його дія прямо не загрожує здоров'ю людини. Водночас такі системи здатні завдати ворогу значних проблем та втрат серед об'єктів інфраструктури та техніки.

      Завдяки проведеній роботі, українські науковці та розробники отримали належний рівень фінансування, що дозволило їм продукувати нові знання та втілити їх у нові рентабельні продукти. Також, завдяки цьому проекту, Україна долучилася до закритого клубу держав, що працюють над створенням високоефективної електромагнітної зброї,
      – повідомив директор підприємства Владислав Бельбас.

      Електромагнітні боєприпаси можуть бути розміщені на ракетах та безпілотниках. Таким чином, нова зброя може ефективно застосовуватися проти стратегічно важливих цілей противника, в тому числі командних і адміністративних центрів, вузлів зв'язку, електростанцій, об'єктів протиповітряної оборони без ризику нанесення шкоди цивільному населенню.

      blog_ava
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      30 березня
      3522
      Теги: Новини України Зброя Укроборонпром
      Джерело: 24 Канал
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