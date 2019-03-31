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      В Украине создан электромагнитное оружие

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных объектов и систем энергопитания и передачи данных.

      "Спецтехноэкспорт" отмечает, что новое оружие способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

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      Принцип работы нового электромагнитного вооружение состоит в том, что создается мощное электромагнитное излучение, которое приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее нормальной работе.

      Такой тип вооружения использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие прямо не угрожает здоровью человека. В то же время такие системы способны нанести врагу значительные проблемы и потери среди объектов инфраструктуры и техники.

      Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им производить новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективной электромагнитного оружия,
      – сообщил директор предприятия Владислав Балбес.

      Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на ракетах и ​​беспилотниках. Таким образом, новое оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны без риска нанесения вреда гражданскому населению.

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      Теги: Укроборонпром Оружие Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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