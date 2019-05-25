11:29
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      НАТО змінює військову стратегію через Росію

      249 Читать новость на русском
      НАТО вперше за багато років змінює військову стратегію
      НАТО вперше за багато років змінює військову стратегію / bbc.com

      Північноатлантичний альянс вперше за кілька останніх десятиліть змінює військову стратегію. Все через зростання ядерної загрози з боку Російської Федерації.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt am Sonntag розповів, що військові експерти цього тижня уже ухвалили нову військову стратегію для Альянсу.

      Читайте також: Як бійці НАТО навчають українських захисників: фото

      У першу чергу йдеться про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність.

      "Це частково вимагає нових військових концепцій", — зазначив Столтенберг. Він додав, що нині є нові виклики на сході й на півдні Європи.

      ядерна зброя
      Країни, які мають ядерну зброю: інфографіка

      Напередодні новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.

      blog_ava
      Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1916
      Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО Новини Росії Ядерна безпека Єнс Столтенберг Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 1701
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      1552
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 2887
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1587
      Технологическая холодная война
      24 травня , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 631
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук