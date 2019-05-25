НАТО змінює військову стратегію через Росію
Північноатлантичний альянс вперше за кілька останніх десятиліть змінює військову стратегію. Все через зростання ядерної загрози з боку Російської Федерації.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt am Sonntag розповів, що військові експерти цього тижня уже ухвалили нову військову стратегію для Альянсу.
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У першу чергу йдеться про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність.
"Це частково вимагає нових військових концепцій", — зазначив Столтенберг. Він додав, що нині є нові виклики на сході й на півдні Європи.
Країни, які мають ядерну зброю: інфографіка
Напередодні новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.
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