НАТО змінює військову стратегію через Росію

Північноатлантичний альянс вперше за кілька останніх десятиліть змінює військову стратегію. Все через зростання ядерної загрози з боку Російської Федерації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt am Sonntag розповів, що військові експерти цього тижня уже ухвалили нову військову стратегію для Альянсу.

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У першу чергу йдеться про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність.

"Це частково вимагає нових військових концепцій", — зазначив Столтенберг. Він додав, що нині є нові виклики на сході й на півдні Європи.



Країни, які мають ядерну зброю: інфографіка

Напередодні новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.