17:45
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      У меня есть новый друг – президент Еврокомиссии на встрече с Зеленским

      65 Читати новину українською
      Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко
      Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко / Администрация Президента

      Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Во время церемонии встречи Юнкер назвал Зеленского "новым другом".

      Событие встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии, сообщает "Украинская правда".

      Читайте также: Зеленский на два дня прибыл в Брюссель: что здесь будет делать и с кем встретится президент

      Журналисты спросили, не скучает ли Юнкер за своим "старым другом Петром Порошенко".

      У меня есть новый друг,
      – ответил он.

      Со своей стороны, Владимир Зеленский добавил, что "новый друг лучше старого".

      Отметим, в мае в администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер очень расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе и даже расплакался.

      В то же время пресс-служба Администрации Президента сообщает, что во время этой встречи Владимир Зеленский подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии.

       

      blog_ava
      Уйдет ли с должности Аваков после трагедии с застреленным мальчиком: мнение специалиста
      сегодня
      776
      Теги: Евросоюз Европа НАТО Президент Украины Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жахіття і романтика війни
      сегодня , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 160
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 16:26 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 9955
      Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины
      сегодня , 16:00 Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины
      432
      Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      сегодня , 15:05 Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      Злой Одессит 1924
      Иван Приходько и Владимир Петровец: что известно об убийцах 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова
      сегодня , 14:49 Иван Приходько и Владимир Петровец: что известно об убийцах 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова
      Наталя Боднар 1748
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук