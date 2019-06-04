У меня есть новый друг – президент Еврокомиссии на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Во время церемонии встречи Юнкер назвал Зеленского "новым другом".

Событие встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии, сообщает "Украинская правда".

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Журналисты спросили, не скучает ли Юнкер за своим "старым другом Петром Порошенко".

У меня есть новый друг,

– ответил он.

Со своей стороны, Владимир Зеленский добавил, что "новый друг лучше старого".

Отметим, в мае в администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер очень расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе и даже расплакался.

В то же время пресс-служба Администрации Президента сообщает, что во время этой встречи Владимир Зеленский подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии.