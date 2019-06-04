У мене є новий друг, – президент Єврокомісії на зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі. Під час церемонії зустрічі Юнкер розповів назвав Зеленського "новим другом".

Подію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії, повідомляє "Українська правда".

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Журналісти запитали, чи не сумує Юнкер за своїм "старим другом Петром Порошенком".

У мене є новий друг,

– відповів він.

Зі свого боку, Володимир Зеленський додав, що "новий друг кращий за старого".

Зазначимо, у травні в адміністрації президента розповіли, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер дуже розчулився на останній для тодішнього президента України Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі в Брюсселі і навіть розплакався.

Водночас прес-служба Адміністрації Президента повідомляє, що під час цієї зустрічі Володимир Зеленський підтвердив незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії.