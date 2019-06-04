Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом запевнив, що курс держави на вступ до Альянсу є незмінним зовнішньополітичним пріоритетом.

Головні тези виступу Зеленського:

Читайте також: Як НАТО допомагає Україні у боротьбі з Росією: заява Столтенберга після зустрічі з Зеленським

Стратегічний курс України на членство в НАТО залишається незмінним.

Україна готова вести переговори з Росією та впроваджувати мінські угоди.

Україна запрошує до себе в липні Північноатлантичну раду НАТО.

Ключове завдання України – забезпечити безпеку та стабільність у регіоні Чорного моря, яка потребує додаткових зусиль зі сторони Альянсу.

Україна сподівається поновити регулярний діалог у межах Комісії Україна-НАТО.

Належне виконання закону з національної безпеки – одне з найперших завдань Зеленського. Це – реформи безпекової служби, розвідки, оборонної промисловості, демократичний контроль за безпековим та оборонним секторами.

Читайте також: Зеленський на два дні прибув до Брюсселя: що тут робитиме та з ким зустрінеться президент

Повний текст промови Зеленського після зустрічі зі Столтенбергом

Стратегічний курс України на те, щоб отримати повноцінне членство в НАТО, що засвідчено в Конституції, залишається незмінним. Це пріоритет нашої зовнішньої політики.

Україна прагне досягнути високих стандартів життя, покращити стандарти життя українців, викоренити корупцію та модернізувати державу. Досягнути цього можливо лише, забезпечивши нашу національну безпеку.

Ми готові вести переговори з Росією. Ми готові впровадити мінські угоди. Але ми повинні спочатку мати змогу захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному та військовому сенсах.

Я дякую за підтримку політичну та військову, яку Україна отримує від Альянсу, так само, як від окремих членів НАТО.

Читайте також: НАТО змінює військову стратегію через Росію

Я хочу дати новий імпульс нашій участі в Союзі. Російська військова агресія, що триває, залишається викликом євроатлантичній безпеці.

Наша ключова задача – це забезпечити безпеку та стабільність у регіоні Чорного моря, яка потребує додаткових зусиль зі сторони Альянсу.

Ми вітаємо рішення, які були підтримані Альянсом у квітні у Вашингтоні щодо посилення безпеки в регіоні та підтримки українського флоту.

Україна – унікальний партнер НАТО у сенсі інтенсивності та різноманітності наших взаємодій. Ми сподіваємося поновити наш регулярний діалог у межах Комісії Україна-НАТО на рівні голів держав та урядів, міністрів оборони та закордонних справ.

Читайте також: У мене є новий друг, – президент Єврокомісії на зустрічі із Зеленським

Ми запрошуємо Північноатлантичну раду НАТО відвідати Україну в липні.

Нам потрібно зберегти всі існуючі механізми, що втримають нас на цьому шляху, і всі інші, які Альянс готовий нам запропонувати. Але на цьому етапі нам потрібно зосередитися на нашій найпершій меті – впровадженні внутрішніх реформ, які наблизять нашу країну до стандартів НАТО.

Належне виконання закону з національної безпеки – це одне з моїх найперших завдань. Я маю на увазі реформу безпекової служби, розвідки, оборонної промисловості, демократичний контроль за безпековим та оборонним секторами.

Україна, яка є стабільною, демократичною державою, яка здатна себе зачистити, – це невід’ємна частина європейської безпеки. Я впевнений, що наше визначальне партнерство просуватиметься ефективно в межах Альянсу. Я сподіваюсь, що на довшому проміжку часу ми зможемо перетворити наше партнерство на повномасштабне членство в Альянсі.