Як НАТО допомагає Україні у боротьбі з Росією: заява Столтенберга після зустрічі з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський здійснює перший свій офіційний закордонний візит до Брюсселя. У столиці Бельгії він уже встиг провести перемовини з генсеком НАТО Єнсом Столтенергом. За підсумками зустрічі, останній, зокрема, зазначив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну, в тому числі в її боротьбі з Росією. До прикладу, Альянс виділить понад 40 мільйонів євро з цією метою.

Очільник Альянсу запевнив, що НАТО забезпечуватиме підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Ми не будемо визнавати незаконну анексію Криму. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні. Ми вітаємо рішення Міжнародного трибуналу ООН з морських питань про те, що Росія повинна відпустити українських моряків і кораблі, які вони почали затримувати на Азові ще листопада,

– підкресли він.

Водночас Столтенберг наголосив, що Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов’язання.

"У відповідь на незаконні дії Кремля НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря. Там тепер стало більше кораблів і більше літаків. І ми посилюємо співпрацю з нашими партнерами в регіоні, зокрема з Україною та Грузією. Ми пильно моніторимо ситуацію. У квітні 2018 року ми домовилися з Києвом про додаткові заходи, зокрема про збільшення кількості навчань за участю українських морських сил і української берегової охорони", – додав генсек НАТО.

За його словами, заходи НАТО у Чорному морі здебільшого стосуються посилення присутності морського флоту, нових навчань і обміну інформацією. Зокрема, у липні Альянс разом із Україною проведе ще більше навчань.

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Ми також продовжуємо надавати потужну практичну підтримку у різних галузях. Понад 40 мільйонів євро буде виділено на підтримку Україні – це кібербезпека та медична реабілітація. Союзники НАТО також надають військове тренування українським збройним силам. І щодня наші радники з НАТО підтримують реформи безпекової та оборонної сфери,

– додав Столтенберг.

Перед першим міжнародним візитом Зеленського, у президента зауважили, що очікують від зарубіжних партнерів на висловлення подальшої підтримки України у її боротьбі з агресією Росії. Крім того, український лідер сподівався на фінансову, організаційну та експертну допомогу від Заходу щодо процесу реформ в Україні.

"На зустрічах з керівництвом ЄС і НАТО президент планує наголосити на тому, що нове керівництво держави взяло курс на глибинні перетворення та докорінні реформи, зокрема на безкомпромісну боротьбу з корупцією", – зазначала речниця президента Юлія Мендель.