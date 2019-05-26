США, Німеччина і НАТО закликали РФ негайно звільнити з полону українських моряків

Сполучені Штати Америки, Німеччина і НАТО привітали рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН у справі незаконно захоплених у Керченській протоці українських моряків. Вони закликали країну-агресора терміново звільнити полонених і повернути українські військові кораблі.

Так, посольство США в Україні заявили, що Росія має обов'язково виконати рішення Морського трибуналу ООН.

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"Міжнародний трибунал з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити 24 українських моряків та 3 судна, захоплені нею 25 листопада 2018 року і дозволити їм повернутися до України. Ми закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків і судна", – наголосили в США.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер додав, що "прийшла пора Росії звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!".

У Північноатлантичному Альянсі підкреслили, що Кремль не має законних підстав утримувати в полоні українських моряків.

НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків. Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі,

– сказали в Альянсі.

Водночас, у Німеччині додали, що звільнення Росією українських моряків з полону було б важливим "внеском у терміново необхідну деескалацію".

"Рішення Міжнародного трибуналу з морського права підтверджує нашу позицію по інцидентах в Азовському морі. Ми закликаємо Росію виконати рішення і негайно звільнити затриманих моряків, а також зняти арешт з суден", – сказали в ФРН.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.



Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".