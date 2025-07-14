Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України. Він подякував колезі за готовність підтримувати Україну та працювати разом, аби "зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир".

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Що відомо про розмову президентів 14 липня?

Трамп розповів Зеленському про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. "Важливо, що в нас такі добрі відносини й країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", – зауважив український лідер.

Окрім того, президенти обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити українські позиції.

Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!

– підсумував Зеленський.