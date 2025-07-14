Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины. Он поблагодарил коллегу за готовность поддерживать Украину и работать вместе, чтобы "остановить убийства и установить длительный и справедливый мир".

Смотрите также Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Что известно о разговоре президентов 14 июля?

Трамп рассказал Зеленскому о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте. "Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", – отметил украинский лидер.

Кроме того, президенты обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить украинские позиции.

Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!

– подытожил Зеленский.