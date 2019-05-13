Порошенко у Брюселлі зустрівся зі Столтенбергом: деталі перемовин

Чинний український президент Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони, зокрема, обговорили питання співпраці, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів.

Під час зустрічі зі Столтенбергом Порошенко зауважив, що законодавчо визначений курс євроатлантичної інтеграції України є незмінним. Крім того, за його словами, такий курс має потужну підтримку в українському суспільстві.

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Відтак, чинний український президент висловив сподівання, що країни-члени НАТО підтримають євроатлантичні прагнення України. Порошенко переконує, Україна вже сьогодні є готовою розпочати виконання плану дій щодо членства у Альянсі.

У підсумку сторони наголосили на важливості наступного Саміту НАТО в Лондоні для фіксації таких український амбіцій. Водночас було обговорено питання підготовки запланованого на липень 2019 року візиту до України Північноатлантичної Ради НАТО.

Крім того, український гарант відзначив важливість подальшого розвитку співробітництва України та НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Також Порошенко підкреслив, що необхідно посилювати тиск на Росію з метою звільнення полонених українських моряків.

Єнс Столтенберг, зі свого боку, відзначив реформи, які упродовж останніх 5 років було запроваджено в Україні, зокрема ті, що наблизили Україну до членства в НАТО. Натомість Порошенко подякував йому за послідовну консолідовану підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за практичну допомогу щодо зміцнення обороноздатності України.

До слова, нещодавно Верховна Рада ухвалила постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у КиєвіРада проголосувала за проведення Парламентської асамблеї НАТО у Києві. Захід відбудеться з 22 по 25 травня 2020 року та пройде в Україні вперше.

Раніше директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова заявляла, що Україна не може у короткий термін стати членом НАТО. А для того, щоб вступити у Альянс у майбутньому, Києву важливо і далі продовжувати процес реформ і зміцнювати оборонну сферу країни.

Вступ України до НАТО за прискореною процедурою у разі успішного виконання Річних національних програм співробітництва України з Альянсом є неможливим. Найперше – потрібне консенсусне політичне рішення НАТО про надання плану дій щодо членства, який є невід'ємною частиною процесу набуття членства. По-друге, реформи мають бути реалізованими. Не існує короткого шляху до членства в НАТО. Ми маємо інструменти, за допомогою яких ми можемо допомогти та надати підтримку, стимулювати Україну у цих реформах, і мовиться про Річну національну програму,

– наголосила вона.

Що таке НАТО? Це військово-політичний союз, міжнародна назва англійською – North Atlantic Treaty Organization. Організацію було створено 69 років тому у Вашингтоні. З того часу Альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких є Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташовується у Брюсселі (Бельгія).

Що відомо про підтримку українців євроатлантичної інтеграції України?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6 тисяч українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.